Das Kabinett des Königreichs Saudi-Arabien bekräftigte, dass das Königreich an der Stabilität des Ölmarktes interessiert sei, twitterte die Saudi-Presseagentur (SPA) am Dienstag. "Das Königreich hat sich gegenüber Russland verpflichtet, in den nächsten Jahren Produktionskürzungen vorzunehmen", fügte die SPA hinzu. "Das Königreich beobachtet die Marktbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...