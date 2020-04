PARIS (dpa-AFX) - Der Online-Versandhändler Amazon hat offen gelassen, ob er angesichts eines Gerichtsstreits um Corona-Schutzmaßnahmen seine Logistikzentren in Frankreich in dieser Woche wieder öffnet. Im Berufungsprozess über ein Urteil eines Gerichts im Pariser Vorort Nanterre werde erst für Freitag eine Entscheidung erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Angesichts dessen müsse die Situation neu bewertet werden, erklärte Amazon. Bis einschließlich Mittwoch sollten die Mitarbeiter einer früheren Mitteilung zufolge sowieso noch zu Hause bleiben.



Die Entscheidung, ob die Vertriebszentren darüber hinaus geschlossen blieben, müsse in jedem Fall mit den Arbeitnehmervertretern abgestimmt werden, erklärte das Unternehmen. Ein Gericht hatte vergangene Woche entschieden, dass die Mitarbeiter der Logistikzentren nicht ausreichend gegen Coronavirus-Gefahren geschützt seien.



Amazon habe vor dem Berufungsgericht in Versailles am Dienstag "konkrete Beweise für die umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen vorgelegt", hieß es in der Mitteilung. Diese hätten Richtlinien französischer Behörden entsprochen und seien mit Mitarbeitervertretern in den Standorten besprochen worden.



Amazon muss sich laut Gerichtsentscheidung auf Bestellungen von Nahrungsmitteln sowie Hygiene- und Medizinartikeln beschränken, bis die Schutzmaßnahmen verbessert sind. Angesichts der drohenden Strafe von einer Million Euro pro Verstoß entschloss sich das Unternehmen, die Logistikzentren vorübergehend zu schließen. Die Gerichtsentscheidung war von der Gewerkschaftsgruppe Union Syndicale Solidaires erwirkt worden./ari/DP/stw

