++ WTI-Preis fiel im Front-Monat zum ersten Mal in der Geschichte in den negativen Bereich ++ WTI lag gestern bei -37,63 Dollar pro Barrel ++ Mai-Vertrag läuft am 21. April aus ++ Was bedeutet ein negativer Ölpreis für den Ölmarkt? ++Der schlimmste Tag in der Geschichte des Ölmarktes Montag, der 20. April, wird als der schlimmste Tag in der Geschichte des Ölmarktes in Erinnerung bleiben. Um es kurz zu fassen: Der Ölpreis ist unter null Dollar pro Barrel gefallen. Was bedeutet das? Kurz gesagt, der Verkäufer bezahlt den Käufer, um ihm das Öl abzunehmen. Natürlich ist die Situation nicht so einfach. Sie ist in der Tat viel komplexer. Noch interessanter ist, dass zum ersten Mal eine solche Situation am Ölmarkt auftritt. Darüber hinaus ist es an sich schon ungewöhnlich, dass der Preis für Vermögenswerte unter null fällt. Wie ist es möglich, dass der Ölpreis negativ ist? Zunächst einmal muss gesagt werden, dass sich die ganze Situation auf das WTI-Öl und den Vertrag vom 20. Mai bezieht, der am Dienstag, dem 21. April, ausläuft. Das bedeutet, dass der Rückgang in den negativen Bereich sich nur auf einen kleinen Teil des Marktes bezieht, da der Juni-Kontrakt der derzeit liquideste Kontrakt ist. Kontrakte mit späteren Lieferterminen sind ebenfalls liquider als der Mai-Kontrakt. Kontrakte mit späteren Lieferterminen werden ebenfalls zu viel höheren Preisen gehandelt. Eine solche Situation auf dem Futures-Markt wird als "Contango" bezeichnet. Theoretisch bedeutet dies, dass es viel Rohöl auf dem Markt gibt und die Produzenten es vorziehen, es zu lagern und später zu viel höheren Preisen zu verkaufen. Rohöl in dieser Menge wird auf dem Markt jetzt einfach nicht benötigt. Weiterhin ist zu beachten, ...

