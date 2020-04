Aus dem Homeoffice heraus berichtet Jürgen Schmitt nicht nur über seine heutigen Erfahrungen beim Einkaufen, sondern wirft natürlich auch einen Blick auf die Börse. Dort ist aktuell mal wieder Luftholen angesagt, nachdem es zuvor viele Tage lang nur nach oben ging. Auslöser für die Gewinnmitnahmen sind sicherlich auch die Unruhen am Ölmarkt. Am Aktienmarkt kommt es in diesem Jahr ganz entscheidend auf Stockpicking an. So laufen unsere Goldfavoriten Barrick, Newmont und Kinross weiter von Jahreshoch ...

