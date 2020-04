Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD im Bundestag haben in der Corona-Krise vor dem Hintergrund unterschiedlicher Regelungen der Bundesländer zu Maskenpflicht, Ladenöffnungen oder Großveranstaltungen auf eine einheitliche Linie gedrungen. "Die sehr unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern betrüben uns", sagte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) vor einer Sitzung seiner Fraktion in Berlin. "Es wäre besser, wenn es eine einheitliche Linie gäbe." Ein geschlossenes Vorgehen wäre etwa besser mit Blick auf die Öffnung von Outlet-Centern und die Durchführung von Großveranstaltungen, mahnte er.

Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte, grundsätzlich wünsche man sich als Bundestag "ein einheitliches gemeinsames Vorgehen aller 16 Bundesländer". Er sah es aber bei einem separaten Statement vor der Fraktionssitzung der Sozialdemokraten "durchaus als akzeptabel" an, dass die Länder jetzt mehr und mehr für einzelne öffentliche Räume einen Mund-Nasen-Schutz vorschrieben.

Beide Politiker verwiesen zudem auf weitere Beratungen zur Corona-Krise bei einem Treffen des Koalitionsausschusses von Union und SPD am Mittwoch. Dabei werde es zudem um europäische Fragen im Vorfeld eines für Donnerstag geplanten Video-Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs gehen.

Brinkhaus betonte, er sei "etwas traurig darüber", dass die von Deutschland gezeigte "große Solidarität" immer wieder in Frage gestellt werde. In der Diskussion scheine manchen "nur der ein guter Europäer, der einer Vergemeinschaftung von Schulden zustimmt", kritisierte er. Das sei nicht die Position der Union, bekräftigte er eine Ablehnung so genannter Corona-Bonds. Brinkhaus zeigte sich aber offen für mehr Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise aus dem EU-Budget. "Wir sind uns alle klar, dass die europäischen Haushalte in den nächsten Jahren anders aussehen werden", sagte er.

Mützenich zeigte sich enttäuscht darüber, "dass wir in dieser Sitzungswoche nicht die Grundrente in erster Lesung lesen können". Dass die Union nicht bereit gewesen sei, das Thema auf die Tagesordnung zu nehmen, sei "ein schlechtes Zeichen" insbesondere gegenüber Beschäftigten, die für kleine Einkommen in systemrelevanten Berufen gearbeitet hätten. Mützenich ging aber davon aus, dass im Koalitionsausschuss nicht noch einmal über die Grundrente gesprochen werde, da schon Einigung bestanden habe. Thema werde aber eine geforderte Erhöhung des Kurzarbeitergeldes sein.

