Die Hauptversammlung der SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG am 5. Mai 2020 wird im Sinne des COVID-19-GesG bzw. der COVID-19-GesV nun doch als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt, so die Gesellschaft, die noch am 7. April zur "physischen" HV in den Konferenzraum des Alpe des Seepark Hotels in Klagenfurt lud. Durch die Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung, anstelle einer Verschiebung der Hauptversammlung auf einen ungewissen späteren Zeitpunkt, sind nach Beurteilung des Vorstands sowohl die Interessen der Gesellschaft als auch die Interessen der Aktionäre bestmöglich berücksichtigt, so die Gesellschaft.

