Die Mannheimer CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1) will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende von 0,30 (Vorjahr: 0,15) Euro je Aktie vorschlagen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,32 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,61 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 14. Juli 2020 in virtueller Form stattfinden. Im Jahr 2010 erhielten die Anteilsinhaber erstmals seit der Gründung im Jahr ...

