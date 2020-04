Straubing (ots) - Die Wiesn-Absage hat auch für andere Großveranstaltungen in der ganzen Republik, die für Herbst geplant sind, Signalwirkung. Die Corona-Krise wird im September und Oktober nicht vorbei sein. "Virenpapst" Christian Drosten befürchtet eine zweite Corona-Welle in einigen Monaten, die Deutschland mit noch größerer und zerstörerischer Wucht überrollt. Das gilt es zu verhindern, und ein großes Fest könnte, wie der Aprés-Ski in Ischgl, Ausgangspunkt für eine solche Welle sein. So richtig es ist, das öffentliche und das Wirtschaftsleben in einigen Bereichen langsam hochzufahren: Volksfeste sind, so bitter es für die Betroffenen ist, noch für lange Zeit zu riskant.



