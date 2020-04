Die BTV passt ihren Ausblick an. Vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, welche trotz Abfederungsmaßnahmen der Staaten, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden eine schwere Rezession in der Eurozone - und damit in den Märkten der BTV - zur Folge haben werden, hat die Bank ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 entsprechend angepasst. Seinen Niederschlag würde dieser gesamtwirtschaftliche Einbruch bereits im Konzern-Quartalsergebnis der BTV zum 31.03.2020 finden, welches - auf Basis der aktuellen Hochrechnung, somit vorläufiger Daten - im Vergleich zu den, der Vorschaurechnung zu Grunde gelegten Zahlen vor Steuern von 42,1 Mio. Euro auf 31,8 Mio. Euro sinken werde. Die BTV erwartet ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss vor Steuern) ...

