Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0865 US-Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel. Unter erhöhtem Druck standen Währungen von Ländern mit starker Ölförderung. Grund sind massive Turbulenzen am Ölmarkt.Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro am Dienstag nur wenig. Die Gemeinschaftswährung ...

