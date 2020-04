Knapp die Hälfte der Deutschen ist gegen die Errichtung weiterer Mobilfunkmasten. 43 Prozent würden nach eigenen Angaben sogar gegen den Bau neuer Funkmasten auf die Straße gehen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergeben. In den vergangenen Wochen kam es in Großbritannien, den Niederlanden, in Irland und auf Zypern zu Brandanschlägen auf Mobilfunkantennen. Ganz so radikal gehen Gegner der Technologie hierzulande bislang nicht vor, aber auch viele Deutsche lehnen Mobilfunkmasten ab. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Zwar sprechen sich 48 Prozent für den Bau weiterer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...