In der Woche bis zum 10. April lagen die Kaufanträge um 35% unter dem Vorjahresniveau, was einen Vorgeschmack darauf gibt, was auf die Verkaufsaktivitäten am US-Immobilienmarkt noch zukommt, berichtet Robert Kavcic von der Bank of Montreal. Wichtige Zitate "Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA fielen im März um 8,5% auf 5,27 Mio. Einheiten". ...

