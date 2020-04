Kollabierende Ölpreise haben am Dienstag den europäischen Aktienmärkten schwer zugesetzt.Paris / London - Kollabierende Ölpreise haben am Dienstag den europäischen Aktienmärkten schwer zugesetzt. Der Optimismus der Anleger hat einen Dämpfer bekommen. Nun wüchsen postwendend wieder die Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung an den Börsen, kommentierte Marktbeobachter Timo Emden. Der EuroStoxx 50 schloss mit minus 4,06 Prozent bei 2791...

Den vollständigen Artikel lesen ...