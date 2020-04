Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.791,34 -4,06% -25,47% Stoxx50 2.755,56 -3,56% -19,03% DAX 10.249,85 -3,99% -22,64% FTSE 5.647,29 -2,85% -22,93% CAC 4.357,46 -3,77% -27,11% DJIA 23.001,21 -2,75% -19,40% S&P-500 2.733,08 -3,19% -15,40% Nasdaq-Comp. 8.243,48 -3,71% -8,13% Nasdaq-100 8.390,17 -3,85% -3,93% Nikkei-225 19.280,78 -1,97% -18,50% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,78% +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex (Mai) 5,75 -37,63 +115,3% 43,38 -90,4% WTI/Nymex (Juni) 11,46 -20,43 -44,66% -8,38 -- Brent/ICE 19,34 25,57 -24,4% -6,23 -69,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.679,20 1.694,20 -0,9% -15,01 +10,7% Silber (Spot) 14,88 15,40 -3,4% -0,52 -16,6% Platin (Spot) 752,95 774,35 -2,8% -21,40 -22,0% Kupfer-Future 2,23 2,32 -3,7% -0,09 -20,5%

Keine Entlastung bei den Preisen sorgen Nachrichten aus den USA und Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump will den dramatischen Absturz des Erdölpreises dafür nutzen, die strategischen Ölreserven seines Landes aufzustocken. Und angeblich sollen Saudi-Arabien und andere Mitglieder des Erdölkartells Opec erwägen, ihre Ölförderung so schnell wie möglich zu reduzieren, anstatt mit diesem Schritt wie ursprünglich geplant bis Mai zu warten. Selbst die robusten Ölimporte in China werden aktuell nicht preisstützend interpretiert. Denn bereits vor der Covid-19-Pandemie habe es in China eine Überproduktion bei Erdölprodukten gegeben. Daher seien die derzeitigen Importe wohl nur der Auffrischung der nationalen Erdölreserven in China geschuldet. Die Nachfrage in der Volksrepublik bleibe aber schwach. Daher könnten auch die Ölimporte in China schon bald einbrechen, heißt es im Handel.

FINANZMARKT USA

Die Turbulenzen am Ölmarkt sorgen bereits den zweiten Tag in Folge an der Wall Street für deutlich nachgebende Kurse. Denn das Ausmaß der globalen Rezession zeigt sich immer deutlicher am Ölmarkt und belastet somit auch den US-Aktienmarkt. Der Preisverfall bei Erdöl hat historische Größenordnungen angenommen. Weil das Überangebot an Rohöl die Nachfrage bei Weitem übersteigt, wissen Ölhändler nicht mehr wohin mit der Ölflut. Die Lagerkapazitäten kommen an ihre Grenzen. Um die immer höheren Kosten für die Lagerung zu sparen, sind Händler sogar bereit, für die Abnahme von Rohöl zu bezahlen, statt Geld zu verlangen. "Der Ölmarkt sendet die deutliche Warnung aus, dass sich das Wirtschaftswachstum nicht annähernd so schnell erholen wird, wie es sich einige Aktienanleger erhoffen", so ein Händler. Marktstratege David Chao von Invesco sieht eine Diskrepanz zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung am Aktienmarkt und der Befürchtung einer langwierigen Entwicklung am Rohstoffmarkt. Die Einschätzung am Rohstoffmarkt sei realistischer. Mit dem Ölpreisverfall verliert der Energiesektor weitere 2,4 Prozent. Unter den Einzelaktien fallen Coca-Cola um 1,4 Prozent. Der Getränkekonzern hat einen rückläufigen Umsatz und Absatz verbucht. Philip Morris ermäßigen sich um 5,1 Prozent. Der Tabakkonzern rechnet im Gesamtjahr mit Belastungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Lockheed Martin halten sich mit minus 1,4 Prozent besser als der Gesamtmarkt. Der Wehrtechnikkonzern sieht keine gravierenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. IBM fallen um 6,2 Prozent. Der IT-Dienstleister hat einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde ausgesetzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q

-DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Turbulenzen an den Ölmärkten haben zunehmend auf die Aktienmärkte übergegriffen. Alle Branchenindizes schlossen mehr oder weniger stark im Minus. Am besten hielt sich mit einem Minus von 1,1 Prozent noch der Stoxx-Index der Pharmatitel. Der Index der Öl-und Gaswerte fiel um 4,3 Prozent. Noch schlechter schnitt der Index der Rohstofftitel ab, er brach um 5,9 Prozent ein. Und der Index der Bankenwerte verlor 4,9 Prozent. Hier befürchteten Marktteilnehmer, dass Kredite an die Ölindustrie wackeln könnten. Der Index der Technologie-Aktien fiel um 5,3 Prozent, hier wurden nach der starken Erholung der vergangenen Wochen Gewinne mitgenommen. Auch ein deutlich verbesserter ZEW-Konjunkturindex in Deutschland konnte den Märkten nicht helfen. Die endgültigen Geschäftszahlen von SAP lagen zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Für mehr Gesprächsstoff sorgte aber, dass der Software-Riese die Doppelspitze nach gut einem halben Jahr schon wieder aufgibt. Der Kurs fiel um 6,6 Prozent, noch stärker gaben im DAX nur Infineon, MTU und Volkswagen nach. Wirecard lagten 0,7 Prozent zu. Die Deutsche Bank hatte Wirecard auf eine Liste interessanter Titel gesetzt. Beiersdorf konnten sich mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behaupten, das Unternehmen gilt als vergleichsweise konjunkturunabhängig. Danone hat im ersten Quartal dank Hamsterkäufen den Umsatz zwar gesteigert, wegen der unsicheren Geschäftsauswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie die Prognose für das Gesamtjahr aber zurückgezogen. Die Aktie verbilligte sich um 1,5 Prozent. Carrefour halbierte den Dividendenvorschlag, der Kurs sank um 1,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Mo, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0852 -0,16% 1,0845 1,0874 -3,2% EUR/JPY 116,96 -0,04% 116,58 117,11 -4,1% EUR/CHF 1,0523 +0,07% 1,0517 1,0516 -3,1% EUR/GBP 0,8846 +1,26% 0,8735 0,8729 +4,5% USD/JPY 107,76 +0,11% 107,48 107,70 -0,9% GBP/USD 1,2270 -1,38% 1,2417 1,2457 -7,4% USD/CNH (Offshore) 7,1011 +0,12% 7,0936 7,0822 +1,9% Bitcoin BTC/USD 6.852,51 -0,01% 6.891,01 7.084,26 -5,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben durch die Bank Abschläge eingefahren. Belastet wurden die Märkte von dem historischen Preisabsturz am Ölmarkt aufgrund eines massiven Überangebots. Die Börsen folgten damit den negativen Vorgaben der Wall Street. Zudem zeigten sich die Anleger zutiefst besorgt über die negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Weltwirtschaft. In Südkorea drückten zudem Exportdaten. Für Verunsicherung sorgten auch Medienberichte, wonach die US-Regierung Informationen darüber habe, dass sich Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nach einer Operation in einem kritischen Zustand befinde. Die südkoreanische Regierung hat dies allerdings nicht bestätigt. Ölwerte in der ganzen Region standen wegen des Preisabsturzes unter Abgabedruck. Oil Search und Woodside verloren in Sydney 6,0 bzw. 1,3 Prozent. Für Santos ging es um 2,9 Prozent abwärts. Die beiden Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP gaben 2,1 bzw. 2,5 Prozent nach. BHP hatte zudem angekündigt, wegen der Pandemie seine Investitionspläne zu überprüfen. Derweil ist das Vertrauen der australischen Konsumenten in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge gestiegen. In Tokio gaben Inpex 0,8 Prozent ab und in Hongkong lagen CNOOC 2,8 Prozent hinten. Unter den Einzelwerten hat sich Virgin Australia freiwillig in Insolvenzverwaltung begeben. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt. In Südkorea gaben Korean Air 2,1 Prozent nach. Die Aktie wurde von Eugene Investment & Securities abgestuft. AAC Technologies lagen in Hongkong 4,0 Prozent hinten. Daiwa hatte die Aktien-Bewertung herabgesetzt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Austrian will Kapazität nach Krise um 20 Prozent reduzieren

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines will durch Stilllegung vorwiegend kleinerer Flugzeuge die eigene Kapazität um 20 Prozent reduzieren, wenn der Flugbetrieb nach Abflauen der Pandemie wieder aufgenommen wird. Frühestens 2023 werde die Nachfrage wieder das "Vor-Corona-Niveau", erreichen, begründete die Gesellschaft die Reduzierung der Flotte.

Merck erweitert US-Standort für virale Vektoren und Gentherapie

Merck erweitert seinen Standort im kalifornischen Carlsbad um eine zweite Anlage für die Herstellung von virus- und genbasierten Therapeutika. Die großtechnische Anlage soll 100 Millionen Euro kosten und im nächsten Jahr eröffnet werden, wie der Darmstädter Konzern mitteilte.

MAN fährt Nutzfahrzeugproduktion ab nächster Woche wieder hoch

Der Nutzfahrzeughersteller MAN will ab nächstem Montag seine für rund sechs Wochen unterbrochene Produktion stufenweise wieder hochfahren. Zunächst soll mit verringerter Kapazität montiert werden, der Schutz der Mitarbeiter habe höchste Priorität, erklärte MAN Truck & Bus. Teilweise werde die Belegschaft weiter in Kurzarbeit bleiben. Wo möglich, werde weiter von zu Hause aus gearbeitet.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 21, 2020 12:39 ET (16:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.