Der Real Estate Risk Index (RERI) von MoneyPark steigt im 1. Quartal 2020 um 0.2 auf 3.9 Indexpunkte an. Dies impliziert ein mittleres Risiko mit steigender Tendenz.Zürich - Der Moneypark Real Estate Risk Index (RERI) beinhaltet eine Analyse zur aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt und einen Ausblick auf die Entwicklungen im 2. Quartal sowie in einer Nach-Corona-Zeit. Das Wichtigste in Kürze: Der Real Estate Risk Index (RERI) von MoneyPark steigt im 1. Quartal 2020 um 0.2 auf 3.9 Indexpunkte an. Dies impliziert ein mittleres Risiko mit steigender...

