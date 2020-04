Winterthur (awp) - Burckhardt Compression hat das weltweite Kompressorengeschäft des an der japanischen Börse kotierten Unternehmens The Japan Steel Works (JSW) gekauft. Die Übernahme sei abgeschlossen, teilte das Winterthurer Industrieunternehmen am Dienstagabend mit. Der Kauf war Anfang März bereits angekündigt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...