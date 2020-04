Nach dem "verheerenden Montag" setzten sich die Turbulenzen am Ölmarkt auch am Dienstagabend fort. Kurz nach 19:30 Uhr MEZ notiert der Juni-Kontrakt für Leichtöl der Sorte WTI bei 11,42 Dollar und damit 44 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag. Am frühen Nachmittag hatte DER AKTIONÄR einen Mini-Short auf WTI zum Kauf empfohlen - die Spekulation geht auf.Der Juni-Kontrakt für WTI-Öl notiert damit noch tiefer als heute Morgen und damit mehr als 50 Prozent unter dem Tageshoch. Das Problem beim WTI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...