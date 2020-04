Sean Burke und Brooke Smith wechseln zu Prometric und haben Erfahrung und Innovationskraft für einen sich verändernden Markt im Gepäck

Prometric LLC ("Prometric"), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Testentwicklung, Testdurchführung und Kandidatenservice, gab heute zwei Neuzugänge zu seinem Führungsteam bekannt. Sean Burke ist als Senior Vice President und Chief Client Officer hinzugekommen, Brooke Smith ist als Senior Vice President und Chief Marketing Officer eingestellt worden.

"Die Aufnahme dieser beiden erfahrenen Führungskräfte in unser Führungsteam ist ein Beweis dafür, dass wir uns weiterhin auf unsere Kunden konzentrieren und in das Wachstum und die Entwicklung des Bewertungsmarktes investieren", sagte Roy Simrell, President und Chief Executive Officer von Prometric. "Unter ihrer Führung werden wir unsere Arbeit bei der Bereitstellung innovativer Produkte und qualitativ hochwertiger Dienstleistungen verstärken und so den sich ändernden Marktbedürfnissen gerecht werden, einschließlich der sicheren und zuverlässigen Bereitstellung von Bewertungen auf jeder Plattform überall auf der Welt. Unsere Mission ist es, der verlässlichste Partner der Assessmentbranche für die weltweit führenden Berufsverbände, Lizenzierungs- und Bewertungsorganisationen und -unternehmen zu sein."

Sean Burke ist eine erfahrene Führungskraft mit einer Erfolgsgeschichte beim Aufbau kundenorientierter Organisationen mit unternehmerischen Fähigkeiten, die zu effektiven langfristigen strategischen Beziehungen führen. In der Rolle des Chief Client Officer ist er für die Entwicklung und Ausführung der Kundenstrategien von Prometric verantwortlich. Er ist verantwortlich für das Kundenmanagement, den Kundenerfolg und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und stellt sicher, dass die Markteinführungspläne, die geschäftlichen Organisationsstrukturen, die Betriebsprozesse und die Leistungssysteme des Unternehmens das Erreichen der Wachstumsziele des Unternehmens und der Kunden ermöglichen. Bevor er zu Prometric kam, war Sean Burke als Global SVP of Sales bei LivePerson, dem Betreiber einer KI-fähigen Gesprächsplattform, tätig.

Brooke Smith wird das Führungsteam von Prometric als Chief Marketing Officer verstärken. Als ergebnisorientierte Marketing- und PR-Führungskraft ist sie für die globalen Marketingfunktionen von Prometric verantwortlich, einschließlich Markenmanagement, Produktmarketing, Angebots- und Verfolgungsmanagement und Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus ist sie für die Definition des strategischen Marketingrahmens des Unternehmens und die Entwicklung von Unternehmensmarketingplänen verantwortlich, die ein tiefes Bewusstsein und Verständnis für die Branchen, Interessengruppen und Kunden widerspiegeln, für die wir tätig sind. Sie leitet das Engagement von Prometric in der Bewertungsbranche, einschließlich Sponsoring und Teilnahme an Branchenveranstaltungen, Teilnahme an Foren für Branchenführer und verschiedene Kundenprogramme, die unsere Kundenbeziehungen fördern. Bevor sie zu Prometric kam, war Brooke Smith als Vice President of Client Development bei Inmar Inc. tätig, einem Technologie-Dienstleistungsunternehmen.

