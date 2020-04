NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 80 auf 70 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Es dürfte nicht überraschen, wenn der Sportartikelhersteller über ein schwaches Quartal berichte, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus dürfte vielmehr auf Aussagen darüber liegen, wie der Handel im April in China verlaufen sei. Sie habe ihre Jahresschätzungen bis 2022 nun deutlich reduziert./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2020 / 15:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 15:52 / BST



ISIN: DE0006969603

