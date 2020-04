Der Hafen von Antwerpen berichtet ein Wachstum in der gesamten abgefertigten Frachtmenge. Sie ist um 4,0% gestiegen, angetrieben durch Containerhandel in dem ersten Quartal im Vergleich zu dem gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die Containermenge glich insbesondere den Rückgang in anderen Frachtkategorien aus. Der Einfluss der Coronakrise blieb in den ersten drei Monaten des Jahres begrenzt....

