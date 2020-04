In einem Brief an den US-Landwirtschaftsminister, Sonny Perdue, haben drei Zitrusindustriegruppen die Art der Auswirkungen hervorgehoben, die Covid-19 auf Zitrusfrüchte hat. California Citrus Mutual (CCM), Texas Citrus Mutual und Florida Citrus Mutual gaben Einblicke in den Schaden, der durch das Coronavirus verursacht wird, während Entscheidungen getroffen werden, wie Finanzhilfe zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...