BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen in der Corona-Krise kleine und gemeinnützige Organisationen mit Soforthilfen unterstützen. Weil Veranstaltungen oder Angebote zur Beratung und Betreuung nicht stattfänden und etwa Vereinsgaststätten geschlossen seien, fehlten vielen von ihnen derzeit die Einnahmen, heißt es in einem Antrag, den die Bundestagsfraktion der Grünen beschlossen hat und nun ins Plenum einbringt. Dazu komme, dass gemeinnützige Organisationen kein größeres Vermögen aufbauen dürften. Zwar gebe es schon Hilfsangebote, aber die hätten eine Lücke - daher brauche es einen zusätzlichen "Rettungsschirm Zivilgesellschaft".



Konkret kritisieren die Grünen, dass gemeinnützige Körperschaften sich nicht auf die Notkreditprogramme der KFW bewerben dürften, wenn sie nicht vornehmlich gewerblich tätig seien. Dasselbe gelte für das Soforthilfeprogramm für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige. Der Bund solle prüfen, ob für den neuen "Rettungsschirm" Mittel aus dem Etat der im Aufbau befindlichen "Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt" verwendet werden können.



Gerade bei kleinen Vereinen könne es "schon bald die Existenz bedrohen", dass sie nicht in Programme der Bundesregierung passen, sagte Grünen-Politikerin Anna Christmann der dpa. "Wir schlagen daher vor, einen Soforthilfefonds für gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft zu schaffen." Im Etat der neuen Stiftung stünden für das Jahr 2020 im Haushalt 23 Millionen Euro bereit, von denen ein Teil in einen solchen Fonds fließen könnte.



In einem offenen Brief hatten etwa der Bundesverband Deutscher Stiftungen, der Deutsche Kulturrat, der Deutsche Naturschutzring und der Deutsche Olympische Sportbund gemahnt, dass er gemeinnützige Sektor von der Krise "nicht weniger betroffen" sei als die Wirtschaft, und unter anderem Zugang zu Mitteln aus Schutzfonds gefordert./ted/DP/zb