RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zum Ölpreis:



"Nach wie vor wird Öl gefördert, wegen des Stillstands der Wirtschaft braucht das aber kaum einer. Händler und Spekulanten, die keine Möglichkeit hatten, das Öl auch tatsächlich in Empfang zu nehmen, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Sie mussten, koste es, was es wolle, einen Käufer finden, der ihnen den Rohstoff abnimmt. Und das war zwischenzeitlich nur mit einer Prämie von fast 40 Dollar der Fall. Für Verbraucher hierzulande haben die Verwerfungen am US-Rohölmarkt nur begrenzte Auswirkungen. Denn die Ölsorte WTI hat wenig mit den deutschen Spritpreisen zu tun."