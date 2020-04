FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Regierungsbildung/Israel:



"Der politische Neuanfang in Israel findet vorerst also nicht statt. Netanjahu bleibt im Amt, bevor er es im Zuge der vereinbarten Rotation im Oktober nächsten Jahres an Gantz übergibt; so die Vereinbarung. Und Netanjahu kann nun seinen politischen Einfluss weiter nutzen, um auf die juristische Auseinandersetzung um seine Person massiv einzuwirken. Für ihn ist der Ausgang eine politische Überlebensfrage. Sollte er nach einer Verurteilung zurücktreten müssen, würde Gantz allerdings nicht automatisch sein Nachfolger."/yyzz/DP/he