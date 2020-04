1886 entwickelte der Schweizer Müllersohn Julius Maggi, seit 1869 Erbe einer Mühle, die "Maggi-Würze" als preiswerten Fleischextrakt, der ab 1887 im deutschen Singen abgefüllt wurde.Bereits zehn Jahre später wurde in der Maggi GmbH, Singen, einer eigenständigen Tochterfirma, die Maggi-Würze von circa 200 Mitarbeitern hergestellt und abgefüllt. Gelb-roter Verpackungsklassiker Die Maggi-Würze wird aus Eiweiß hergestellt, weitere Zutaten sind Wasser, Salz, Aroma, Glutamat und Hefeextrakt. Das Pflanzeneiweiß wird in einem biologischen Gärprozess in seine Bestandteile - die Aminosäuren - aufgespalten. ...

