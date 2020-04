Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - · Die Kooperation zielt darauf ab, Ecolog's schnelle Diagnosetechnik (Ecolog RSD) weiterzuentwickeln· Die Experten der Diagnostik, Früherkennung und Prävention des European Prevention Centers ergänzen die Ecolog Eco-Care LösungEcolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Technologie, Umweltdienstleistungen, Energie, Logistik, Ingenieurwesen, technische Planung und Facility Management und das European Prevention Center (EPC), ein Vorreiter und ein innovatives Institut für Früherkennungen und Präventionsmaßnahmen in Deutschland, haben sich zusammengeschlossen, um Ecolog's schnelle Diagnosetechnik weiterzuentwickeln. Die RSD Lösung ist Teil der Ecolog Eco-Care Lösung und zielt darauf ab, eine sichere Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in den privaten und öffentlichen Sektoren infolge der COVID-19 Pandemie zu unterstützen.Ecolog plant die Eco-Care Lösung in Absprache mit den jeweiligen Behörden so schnell wie möglich einzuführen, um die Pläne der jeweiligen Länder und Gemeinden zu unterstützen, die Wirtschaft und Gesellschaft wieder schrittweise zu öffnen. Zudem besteht die Möglichkeit die Eco-Care Lösung im industriellen Bereich einzusetzen und somit eine sichere Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten gewährleisten zu können.Durch die Zusammenarbeit mit den ausgezeichneten Diagnostikern und dem kompetenten Forschungsteam des European Prevention Centers soll der Prozess der Markteinführung der Eco-Care Solution beschleunigt werden. Das Institut ist mit zahlreichen medizinischen Scannern, Ultraschallgeräten, Röntgenapparaten und weiteren technologischen Geräten ausgestattet und somit bestens für akkurate Diagnosen vorbereitet.Ali Vezvaei, Group Chief Executive Officer von Ecolog International, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Die ganze Welt steht einer neuartigen Gesundheitskrise gegenüber, die uns im Gedächtnis bleiben wird. Um diese Pandemie zu überwinden, benötigen wir nicht nur die Erkenntnisse der Wissenschaft, Technologie und unsere eigenen Ressourcen - sondern auch Partnerschaften, um sich gegenseitig zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit dem European Prevention Center ergänzt unsere Fähigkeiten und bietet uns weitere Möglichkeiten der Allgemeinheit zu dienen."Prof. Dr. Uwe Nixdorff, Gründer des European Prevention Center sagte: "Diese Zusammenarbeit bring zwei starke Organisationen zusammen, die entschlossen sind, öffentliche und private Sektoren zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass die Vereinigung unseres Know-Hows und unserer Ressourcen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie und zur langersehnte Öffnung der Wirtschaft beitragen kann."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1157440/Ecolog_EPC.jpgPressekontakt:Tel.: +971(0)42994500press@ecolog-international.comwww.ecolog-international.comOriginal-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135889/4577071