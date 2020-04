Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CORONA-PRÄMIE - Die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte droht an einer ungeklärten Finanzierung zu scheitern. Gegen die bisher erwartete Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung hat sich in den Krankenkassen massiver Widerstand formiert. "Es kann nicht sein, dass allein die Beitragszahler hierfür aufkommen müssen", sagte die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassen-Verbands VDEK, Ulrike Elsner. (FAZ S. 15)

SCHUTZAUSRÜSTUNG - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekommt zusätzlich fast acht Milliarden Euro, um Masken, Handschuhe, Kittel und andere Schutzausrüstung für Arztpraxen, Krankenhäuser und Bundesbehörden zu beschaffen. Den Betrag von 7,8 Milliarden Euro hat das Bundesfinanzministerium bereits genehmigt, wie aus einem Schreiben des Ministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. (RND)

MEDIZINGÜTER - Einschränkungen bei der Ausfuhr von Medizingütern und persönlicher Schutzausrüstung bereiten der deutschen Industrie zunehmend Sorgen. "Kein Land produziert alle notwendigen Produkte zur medizinischen Versorgung oder die dafür benötigten Vorprodukte", heißt es in einem Positionspapier des Industrieverbands BDI, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. "Wenn jedes Land seine Waren zurückhält, hat im Ergebnis kein Land alle für die Pandemiebewältigung benötigten (Medizin-)Produkte." So gefährdeten die Beschränkungen beim Export von Schutzanzügen, Atemmasken oder Handschuhen auch die Fertigung in so genannten Reinräumen - klinisch sauberen Umgebungen, wie es sie auch in der Arzneimittel-Herstellung gibt. Ohne Schutz keine Produktion. Bei der Welthandelsorganisation WTO haben derzeit 25 Länder solche Ausfuhreinschränkungen angemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte aber "deutlich höher ausfallen", heißt es in dem Papier: Nicht alle Staaten haben ihre Restriktionen angemeldet. (SZ S. 17)

ELITEUNIS - Amerikanischen und britischen Hochschulen drohen hohe Einnahmeverluste. Denn die Coronakrise beendet den Boom mit ausländischen Studenten abrupt. Die amerikanischen Universitäten halten sich mit Schätzungen zu Studierendenzahlen noch bedeckt. Doch schon ein Rückgang der ausländischen Studierenden um 30 Prozent würde sie 6,1 Milliarden Dollar an entgangenen Studiengebühren kosten, kalkuliert Jonathan Law, Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey. In den USA studiert mehr als eine Million ausländische Studierende, in Großbritannien sind es rund 500.000. Die meisten kommen aus China, gefolgt von Indien. (Handelsblatt S. 10)

