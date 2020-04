Am Montagabend sorgte WTI-Öl für Aufsehen. Denn erstmals in der Geschichte musste an der Börse für den Verkauf von dieser Rohölsorte Geld bezahlt werden. Der Grund hierfür sind die vollen Lager in den USA. Allmählich bahnt sich eine derartige Situation aber auch in anderen Teilen der Welt an, weswegen auch Brent-Öl kräftig sinkt.So ist der Preis für ein Barrel der Nordseesorte im frühen Handel unter die Marke von 16 Dollar gefallen. Dies ist der niedrigste Stand seit November 2001.

Den vollständigen Artikel lesen ...