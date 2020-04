DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die auch im vergangenen Jahr große Nachfrage nach Konsumentenkrediten hat der Targobank 2019 ein kräftiges Wachstum beschert. Insgesamt stieg die Bilanzsumme des Tochterunternehmens der französischen Genossenschaftsbank Crédit Mutuel um 12 Prozent auf 25 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis verbesserte sich um mehr als 3 Prozent auf 527 Millionen Euro, wie das Geldinstitut am Mittwoch mitteilte.



Das Kreditvolumen im Privatkundengeschäft wuchs um mehr als 10 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro. Dabei legten die Ratenkredite um 10,6 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zu.



Damit habe die Targobank in ihrem Kerngeschäft 2019 erneut Marktanteile hinzugewonnen, sagte Vorstandschef Pascal Laugel. Über alle Geschäftsfelder belief sich das Kreditvolumen 2019 auf insgesamt 22,2 Milliarden Euro, gut 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kundeneinlagen bei der Bank stiegen um gut 12 Prozent auf insgesamt 18,2 Milliarden Euro.



Die Targobank betreibt rund 350 Standorte in 200 Städten in Deutschland und beschäftigt 7500 Mitarbeiter./hff/DP/stk