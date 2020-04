Für den Zusammenbruch des Ölmarktes. Lässt sich das nutzen? Leider nein! Contango bedeutet, dass die kurzen Termine zu einem niedrigeren Preis gehandelt werden als die weiteren Termine am Ölmarkt. Entstanden ist dies dadurch, dass alle Airlines der Welt ihre üblichen Termingeschäfte nicht einlösen können, weil die Flieger am Boden stehen. Dies führte zu Notverkäufen, so dass der Terminkurs deutlich unter dem Kassakurs liegt. Es wird mehrere Wochen dauern, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Vorerst keine Spekulationen im Ölmarkt!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!