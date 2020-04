Sovereign Metals Limited ("Sovereign" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die jüngsten Bohrergebnisse vom in Sand enthaltenen Bua Channel die hochgradige Rutilmineralisierung auf eine Länge von acht Kilometern erweitert haben.HÖHEPUNKTE- Bohrungen bestätigen und erweitern nach wie vor die hochgradige, rutildominante, in Sand enthaltene Seifenlagerstätte Bua Channel in der aufstrebenden Rutilprovinz Malawi- Die Ergebnisse der Luftkern- und manuellen Schneckenbohrungen haben die Rutilmineralisierung auf eine Länge von über 8 km erweitert- Ergebnisse der Phase-2-Luftkernbohrungen (37 Bohrlöcher) beinhalten:7 m mit 0,86 % Rutil, 1,4 % Ilmenit und 0,08 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 3 m mit 1,05 % Rutil, 1,7 % Ilmenit und 0,09 % Zirkon (ab 4 m)5 m mit 0,80 % Rutil, 1,3 % Ilmenit und 0,07 % Zirkon (ab 4 m)Einschließlich 1 m mit 1,11 % Rutil, 1,8 % Ilmenit und 0,10 % Zirkon (ab 8 m)4 m mit 1,11 % Rutil, 1,8 % Ilmenit und 0,10 % Zirkon (ab 4 m)Einschließlich 1 m mit 1,36 % Rutil, 2,3 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 7 m)- Ergebnisse der manuellen Phase-2-Schneckenbohrungen (49 Bohrlöcher) beinhalten:6 m mit 1,09 % Rutil, 1,6 % Ilmenit und 0,13 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 1,28 % Rutil, 1,9 % Ilmenit und 0,15 % Zirkon (ab 2 m)6 m mit 0,85 % Rutil, 1,2 % Ilmenit und 0,11 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 1,00 % Rutil, 1,4 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 2 m)6 m mit 0,70 % Rutil, 1,0 % Ilmenit und 0,11 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 0,80 % Rutil, 1,1 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 2 m)- Bua Channel ist auf einer Länge von insgesamt ca. 50 km geologisch gut definiert. Planung und Genehmigung für ein Bohrprogramm zur Erprobung der restlichen ca. 42 km Länge des Channel im Gange- Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen bei in Saprolith enthaltenem Erkundungsgebiet Kasiya mit zusätzlichen Probensätzen fortgesetzt, die sich bereits in Perth (Phase 3) zur Laboranalyse und in der Lieferung (Phase 4) befindenDr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagte:"Diese neuen Ergebnisse des Bua Channel sind äußerst vielversprechend und bestätigen weiterhin dessen beträchtliches Potenzial. Das restliche beträchtliche Potenzial mit einer Kanallänge von über 40 Kilometern, die noch erkundet werden müssen, versetzt das Unternehmen in eine aufregende Position. Wir freuen uns sehr darauf, eine unserer Meinung nach weltweit bedeutende strategische Rutilprovinz in Malawi zu erschließen, während wir das umfassende, in hochgradigem Saprolit enthaltene Erkundungsgebiet Kasiya und das in Sand enthaltene Erkundungsgebiet Bua Channel weiterentwickeln."ANFRAGENDr Julian Stephens (Perth)Managing Director+61(8) 9322 6322Sam Cordin (Perth)+61(8) 9322 6322Sapan Ghai (London)+44 207 478 3900BOHRPROGRAMM BEI BUA CHANNELEnde 2019 wurden bei Bua Channel insgesamt 57 oberflächennahe manuelle Schneckenbohrlöcher auf 364 Metern sowie 54 tiefere Luftkernbohrlöcher auf 473 Metern gebohrt. Die letzten Ergebnisse von 49 manuellen Schnecken- und 37 Luftkernbohrlöchern für dieses Programm werden gemeldet. Beide Ergebnissätze haben ausgezeichnete Gehalte an Rutil und hochwertigem Ilmenit (etwa 60 Prozent Titandioxid) in den südlichen etwa acht Kilometern des Bua Channel ergeben.Die mineralogischen Testarbeiten von QEMSCAN ergaben saubere und freigesetzte Rutilkörner. Darüber hinaus bewies QEMSCAN, dass der Ilmenit mit einem Titandioxidgehalt von etwa 60 Prozent eine sehr hohe Qualität aufweist, was darauf hinweist, dass er als Chlorid-Rohstoff geeignet sein könnte.Abb. 1: Karte mit Bohrstandorten in den südlichen 8 km des Erkundungsgebiets Bua ChannelSovereign hat mittels Bohrungen im südlichen Bua Channel auf einer Länge von etwa acht Kilometern, einer Breite von 300 bis 700 Metern und einer mineralisierten Sandmächtigkeit von etwa vier bis zehn Metern eine in Sand enthaltene Seifen-Rutilmineralisierung bestätigt.Im Rahmen der bis dato abgeschlossenen Bohrprogramme wurden über die gesamten acht Kilometer des südlichen Kanals hochgradiger Rutil und zusätzlich Ilmenit identifiziert. Die Ergebnisse der zweiten Bohrphase werden unten beschrieben, wobei der vollständige Satz der Ergebnisse in Tabelle 1 aufgeführt ist.Ergebnisse der Phase-2-Luftkernbohrungen (37 Bohrlöcher) beinhalten:- 7 m mit 0,86 % Rutil, 1,4 % Ilmenit und 0,08 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 3 m mit 1,05 % Rutil, 1,7 % Ilmenit und 0,09 % Zirkon (ab 4 m)- 5 m mit 0,80 % Rutil, 1,3 % Ilmenit und 0,06 % Zirkon (ab 4 m)Einschließlich 1 m mit 1,11 % Rutil, 1,8 % Ilmenit und 0,10 % Zirkon (ab 8 m)- 4 m mit 1,11 % Rutil, 1,8 % Ilmenit und 0,10 % Zirkon (ab 4 m)Einschließlich 1 m mit 1,36 % Rutil, 2,3 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 7 m)Ergebnisse der manuellen Phase-2-Schneckenbohrungen (49 Bohrlöcher) beinhalten:- 6 m mit 1,09 % Rutil, 1,6 % Ilmenit und 0,13 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 1,28 % Rutil, 1,9 % Ilmenit und 0,15 % Zirkon (ab 2 m)- 6 m mit 0,85 % Rutil, 1,2 % Ilmenit und 0,11 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 1,00 % Rutil, 1,4 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 2 m)- 6 m mit 0,70 % Rutil, 1,0 % Ilmenit und 0,11 % Zirkon (ab der Oberfläche)Einschließlich 4 m mit 0,80 % Rutil, 1,1 % Ilmenit und 0,12 % Zirkon (ab 2 m)Abb. 2: Querschnitt mit Ergebnissen von Luftkern- und manuellen Schneckenbohrungen sowie Rutilmineralisierung bei Bua ChannelDas Feldteam identifizierte eine bedeutsame, über 40 Kilometer lange potenzielle Erweiterung in Richtung Norden und sicherte diesen Boden mit einer neuen Explorationskonzession, die im Januar 2020 erteilt wurde. Die Planung eines Bohrprogramms auf dem kürzlich gewährten Land geht gut voran, wobei der Zeitplan von der Beendigung der Abriegelung in Zusammenhang mit COVID-19 in Malawi abhängt.Abb. 3: Karte mit dem Bua Channel und dem Landbesitz von Sovereign in diesem Gebiet. Nur die südlichen 8 km wurden bis dato bebohrt.Abb. 4: Drohnenaufnahme des Bua ChannelZUKÜNFTIGER PLANSovereign hat ein potenziell weltweit bedeutendes, strategisches Rutil-Gebiet in seiner großen Liegenschaft in Malawi identifiziert. Das Rutil-Gebiet in Malawi weist zwei bestätigte, separate Rutil-Mineralisierungsstile auf, die in Sand bzw. Saprolit (weiches, bröckeliges, verwittertes Material) enthalten sind und die beide für eine konventionelle Verarbeitung geeignet sind. Die bisher identifizierte Rutilmineralisierung wurde im Allgemeinen durch die Bohrungen auf keinem der beiden Haupterschließungsgebiete Kasiya (Saprolit) und dem Bua-Kanal (Sand) räumlich eingeschränkt.Das Unternehmen peilt große Ressourcen an, die eine langlebige, umfassende Rutilproduktion unterstützen könnten. Die laufenden Rutil-Arbeitsprogramme von Sovereign hinsichtlich der Erschließung der Rutilprovinz Malawi beinhalten Folgendes:- Erweiterungs- und Ergänzungsbohrungen bei Kasiya mit zusätzlichen Probensätzen fortgesetzt, die sich bereits in Perth (Australien) (Phase 3) zur Laboranalyse und in der Lieferung (Phase 4) befinden- Sovereign arbeitet an bedeutsamer erster Rutil-Mineralressource Ende des 3. Quartals 2020- Studien hinsichtlich Abbau und Berge begonnen, um zukünftige Rahmenuntersuchung zu beschleunigen- Metallurgische Massentestarbeiten mit Probennahmen zurzeit im Gange- Fortlaufende regionale Explorationen im gesamten großen Landpaket des UnternehmensAUSWIRKUNGEN UND REAKTION AUF COVID-19Das Unternehmen geht proaktiv mit den potenziellen Auswirkungen von COVID-19 um, wobei die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und Vertragspartner, der lokalen Gemeinden und anderer Interessensvertreter höchste Priorität haben. Das Unternehmen hat die vorsorgliche Maßnahme ergriffen, die Aktivitäten in seinen Einrichtungen in Lilongwe vorübergehend auszusetzen.Die malawische Regierung hat eine landesweite Abriegelung angekündigt, die zum jetzigen Zeitpunkt ab dem 25. April 2020 für einen Zeitraum von 21 Tagen gelten soll. Sovereign wird seine Bohrarbeiten während dieses Zeitraums aussetzen, um die von der malawischen Regierung festgelegten Protokolle einzuhalten.Das Unternehmen beobachtet die Situation kontinuierlich und wird nach dem Ende der Abriegelung die Bohrteams wieder mobilisieren, wenn dies als sicher angesehen wird.Die Laborverarbeitung und -analyse von Probensätzen wird fortgesetzt und das Unternehmen freut sich darauf, diese in den kommenden Wochen bekannt zu geben.Stellungnahme des SachverständigenDie in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen und derm QEMSCAN basieren auf Daten, die von Dr Julian Stephens, seines Zeichens Sachverständiger (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden. Dr. Stephens ist Geschäftsführer von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht notierten Optionen von Sovereign Metals Limited. Dr Stephens verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung ("Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves", Ausgabe 2012) befähigen. Dr Stephens stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "angenommen", "voraussichtlich", "geplant" und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.Diese ASX-Ankündigung wurde vom Managing Director des Unternehmens, Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.Die vollständige Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.asx.com.au/asxpdf/20200422/pdf/44h4l30vbcn0xc.pdfDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!