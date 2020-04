FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SMLC XFRA DE000A1XES83 S.CSOP M.-FTS.C.A50 U.ADZ