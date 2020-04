FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0850 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0837 (Montag: 1,0860) US-Dollar festgesetzt.



Die Kursausschläge hielten sich im frühen Handel in engen Grenzen. Die Unsicherheit bleibt angesichts der Corona-Krise und den Turbulenzen an den Rohölmärkten hoch. Davon profitierte neben der Weltleitwährung Dollar vor allem der japanische Yen, der als sicherer Hafen gilt.



Im weiteren Handelsverlauf werden Daten zum französischen Geschäftsklima erwartet. Frankreich ist von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Volkswirte erwarten im April erneut eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den Unternehmen./jsl/fba