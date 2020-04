Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Ölpreise kennen auf dem Weg nach unten auch am Mittwoch kaum ein Halten. Vor dem Hintergrund des Coronavirus-bedingten Nachfrageeinbruchs, weltweit bislang kaum verminderter Förderung und voller Lager geht es für die Nordseesorte Brent gegenüber dem Vorabend um über 15 Prozent weiter nach unten auf 16,38 Dollar. Zum Stand am Dienstagmorgen von gut 26 Dollar beträgt das Minus damit über 30 Prozent. US-Öl der Sorte WTI zur Lieferung im Juni büßt weitere rund 4 Prozent ein auf 11,07 Dollar je Barrel. Hier lag der Preis zur gleichen Vortageszeit noch bei rund 21,30 Dollar.

Die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche um 13,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war bereits ein Zuwachs von 13,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,4 Millionen Barrel nach 2,2 Millionen eine Woche zuvor.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, Jahresergebnis

07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Heineken NV, Zwischenbericht 1Q

07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q

12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

22:14 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- FR/Accor SA, Umsatz 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1Q

-DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -19,0 zuvor: -11,6 - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2052 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 5 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:00 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 PT/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR, davon: 2,875-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 3,875-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 12:00 FI/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von bis zu 1 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 1,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2031 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion neuer 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von max. 2 Mrd CZK 12:30 GB/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 3,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 10.287,50 0,10 S&P-500-Indikation 2.747,75 0,21 Nasdaq-100-Indikation 8.474,50 0,38 Nikkei-225 19.051,19 -1,19 Schanghai-Composite 2.829,33 0,08 +/- Ticks Bund -Future 172,89 15 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.249,85 -3,99 DAX-Future 10.277,00 -2,53 XDAX 10.284,90 -2,54 MDAX 21.948,25 -2,28 TecDAX 2.832,10 -2,56 EuroStoxx50 2.791,34 -4,06 Stoxx50 2.755,56 -3,56 Dow-Jones 23.018,88 -2,67 S&P-500-Index 2.736,56 -3,07 Nasdaq-Comp. 8.263,23 -3,48 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,74 +23

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Erholungsversuch rechnen Händler für den Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich gut 0,3 Prozent höher bei knapp 10.300 Punkten erwartet. "Nach dem jüngsten Rückschlag ist der Markt erst einmal sauber", sagt ein Marktteilnehmer. Im Blick steht weiterhin das Öl. Hier könnte der Ausverkauf laut Markttteilnehmern nun mehr oder weniger abgeschlossen sein, so dass sich nun eine schwankungsreiche Stabilisierungsphase anschließen könnte. "Das wiederum dürfte auch die Aktienmärkte stabilisieren", so ein Händler. Zur Berichtssaison der Unternehmen heißt es, die Gewinnrückgänge für das erste Quartal dürften zwar in die Kurse eingearbeitet sein. Das Problem sei aber, dass die Erwartungen für die kommenden Quartale aufgrund der Pandemie-Krise sehr unsicher seien.

Rückblick: Sehr schwach - Die Turbulenzen an den Ölmärkten griffen auf die Aktienmärkte über und zogen sie nach unten. Alle Branchenindizes schlossen im Minus. Der Index der Öl-und Gaswerte sackte um 4,3 Prozent ab. Noch schlechter schnitt der Index der Rohstofftitel ab, er brach um 5,9 Prozent ein. Und der Index der Bankenwerte verlor 4,9 Prozent. Mit Blick auf die Geldhäuser befürchten Marktteilnehmer, dass Kredite an die Ölindustrie wackeln könnten. Der Index der Technologie-Aktien fiel um 5,3 Prozent. Hier seien nach der starken Erholung der vergangenen Wochen Gewinne mitgenommen worden, hieß es. Auch ein deutlich verbesserter ZEW-Konjunkturindex in Deutschland konnte den Märkten nicht helfen. Die Erholung fand allerdings auch auf extrem niedrigen Niveau satt. Danone steigerte im ersten Quartal dank Hamsterkäufen den Umsatz zwar, zog aber wegen der unsicheren Geschäftsauswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie die Prognose für das Gesamtjahr zurück. Die Aktie verbilligte sich um 1,5 Prozent. Carrefour halbierte den Dividendenvorschlag, der Kurs sank um 1,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - BASF fielen mit dem Desaster bei den Ölpreisen um 5,5 Prozent. Der Konzern ist über seine Tochter Wintershall im Öl- und Gasgeschäft vertreten. Noch stärker verloren allerdings mit den wieder dominierenden Konjunktursorgen Infineon, die um 8,1 Prozent nachgaben und MTU, die 7,6 Prozent abgaben. Mit einem Minus von 6,6 Prozent lagen auch SAP sehr schwach im Markt. Die endgültigen Geschäftszahlen lagen zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Für Verunsicherung sorgte aber, dass SAP die Doppelspitze nach gut einem halben Jahr schon wieder aufgab. Wirecard verbuchten ein Plus von 0,7 Prozent. Die Deutsche Bank hatte Wirecard auf eine Liste interessanter Titel gesetzt. Beiersdorf konnten sich mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behaupten, das Unternehmen gilt als vergleichsweise konjunkturunabhängig. Die Erstquartalszahlen von Sartorius überzeugten. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent auf Rekordkurse. Drägerwerk litten unter einer Kapitalerhöhung und verloren 7,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

RTL legten um 1 Prozent zu. Das Medienunternehmen hat einen neuen Großaktionär mit Silchester International Investors LLP, der sich einen Anteil von 5,01 Prozent gesichert hat. Talanx und die Rückversicherungstochter Hannover Rück zeigten sich insgesamt nur wenig bewegt davon, dass beide Unternehmen denn Ausblick für 2020 zurückzogen.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Die Turbulenzen am Ölmarkt lasteten schwer auf dem Aktienmarkt. Das Ausmaß der globalen Rezession zeige sich immer deutlicher am Ölmarkt und belaste somit auch den US-Aktienmarkt, hieß es. Mit dem Ölpreisverfall verlor der Energiesektor weitere 1,7 Prozent. Unter den Einzelaktien gaben Coca-Cola um 2,5 Prozent nach, nachdem der Getränkekonzernim ersten Quartal einen rückläufigen Umsatz und Absatz verbuchte. Allerdings wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Philip Morris ermäßigten sich um 6 Prozent. Der Tabakkonzern rechnet im Gesamtjahr mit Belastungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie und zog die Prognose für das Gesamtjahr zurück. Im ersten Quartal übertraf Philip Morris noch die Erwartungen.

Die zunehmenden Sorgen vor einer globalen Rezession schoben die Anleihekurse nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel im Gegenzug um 3,9 Basispunkte auf 0,57 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:42 Uhr % YTD EUR/USD 1,0851 -0,08% 1,0860 1,0862 -3,3% EUR/JPY 116,73 -0,24% 117,00 116,81 -4,3% EUR/CHF 1,0525 -0,03% 1,0529 1,0520 -3,1% EUR/GBP 0,8831 +0,01% 0,8830 0,8835 +4,4% USD/JPY 107,57 -0,16% 107,75 107,57 -1,1% GBP/USD 1,2286 -0,09% 1,2297 1,2295 -7,3% USD/CNH 7,0989 -0,04% 7,1017 7,1026 +1,9% Bitcoin BTC/USD 6.864,76 -0,471 6.897,26 6.821,51 -4,8%

Der Dollar profitierte zwischenzeitlich von seinem Status als Fluchtwährung, gab seine Gewinne jedoch im Verlauf wieder weitgehend ab. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,0861 Dollar und damit knapp unter dem Niveau vom Vorabend. Im Tagestief hatte er schon bei 1,0817 Dollar gelegen. Der überraschend positiv ausgefallene ZEW-Index in Deutschland stützte die Gemeinschaftswährung leicht.

ROHSTOFFE

