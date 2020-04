Außerordentliche Versammlung der Anleihegläubiger findet am Mittwoch, den 6. Mai 2020 um 13:00 Uhr MEZ statt

Die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 wird bis auf Weiteres verschoben

Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird nicht am 18. Juni 2020, sondern zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden





Deventer, 22. April 2020 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat heute folgende Unternehmensentscheidungen angekündigt.

Außerordentliche Versammlung der Anleihegläubiger

Wie in der Pressemitteilung vom 16. April 2020 angekündigt, beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die Stichting Obligatiehoudersbelangen (Stiftung zur Wahrung der Interessen der Anleihegläubiger) zu kontaktieren und die Einberufung einer (virtuellen) außerordentlichen Versammlung der Anleihegläubiger zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beantragen. Der Vorstand von RoodMicrotec und der Stiftungsrat (Stichtingsbestuur) geben heute bekannt, dass am Mittwoch, den 6. Mai 2020 um 13.00 Uhr MEZ auf der Online-Kommunikationsplattform der Stiftung ein virtuelles Treffen mit Anleihegläubigern stattfinden wird. An dem Treffen können nur eingeladene Anleihegläubiger teilnehmen. Die Stiftung wird mit allen derzeitigen Anleihegläubigern auf individueller Basis per E-Mail kommunizieren und ihnen persönliche Login-Anweisungen und ein Passwort zukommen lassen.

Jahresbericht 2019

Die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 von RoodMicrotec war für Donnerstag, den 30. April 2020 geplant. Das Ergebnis der außerordentlichen Versammlung der Anleihegläubiger ist unerlässlich für die Bestimmung der Auswirkungen des Anleihedarlehens, vor allem des Zeitpunkts der Rückzahlungsverpflichtungen nach einer Änderung der Laufzeit, auf die Jahresabschlüsse von RoodMicrotec in Bezug auf die Annahme der Unternehmensfortführung in den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens. Daher hat der Vorstand von RoodMicrotec mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 bis auf Weiteres zu verschieben, bis spätestens Juni 2020.

Der Vorstand möchte darauf hinweisen, dass die Änderung der Anleihe der einzige Grund für die Entscheidung ist, die Veröffentlichung des Jahresberichts 2019 zu verschieben.

Jahreshauptversammlung der Aktionäre (AGM) 2020

Die Jahreshauptversammlung 2020 der Aktionäre von RoodMicrotec war für Donnerstag, den 18. Juni 2020 geplant. Infolge eines späteren Veröffentlichungsdatums des Jahresberichts 2019 muss die Hauptversammlung verschoben werden. Sobald das neue Veröffentlichungsdatum des Jahresberichts 2019 feststeht, wird RoodMicrotec in der Lage sein, die Generalversammlung unter Berücksichtigung der sechswöchigen Einberufungsfrist neu zu terminieren und den Termin der Jahreshauptversammlung zu veröffentlichen.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

