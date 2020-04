FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirkstoffforschungs- und entwicklungsunternehmen Evotec hat sich die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung eines mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelten Programms zur Behandlung von Diabetes gesichert. Das Betazell-Programm hat bereits präklinische Daten generiert, die belegen, dass die Zellen den Blutzuckerspiegel über mehrere Monate hinweg normalisieren und damit in ihrer Funktion menschlichen Inselzellen entsprechen, wie Evotec ausführte. Das Hamburger Unternehmen setzt daher große Hoffnung in das Projekt für eine Betazell-Ersatztherapie. Inselzellen befinden sich in der Bauchspeicheldrüse und produzieren dort das Hormon Insulin, das den Zuckergehalt im Blut reguliert. Evotec will die Entwicklung des Betazell-Programms zunächst allein fortsetzen und parallel nach einer strategisch günstigsten Option für die längerfristige Weiterentwicklung und Kommerzialisierung suchen.

"Evotec und Sanofi haben das Projekt für eine Betazell-Ersatztherapie seit 2015 in einer äußerst produktiven Partnerschaft gemeinsam entwickelt", kommentierte Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec. "In dieser Zeit haben wir große Fortschritte in Richtung auf einen klinischen Start mit dieser potenziell revolutionären Behandlungsoption erreicht."

April 22, 2020

