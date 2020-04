Wie die ERWE Immobilien AG zu Wochenbeginn mitteilte, nimmt das neue Bürgerzentrum der Hansestadt Lübeck in der Einkaufspassage LICHTHOF Lübeck im Herzen der Innenstadt Formen an. Der zweite von insgesamt vier Bauabschnitten und damit die Hälfte der von der Hansestadt angemieteten Flächen wurde fertig gestellt und an das Gebäudemanagement der Stadt übergeben. Damit ermöglicht der Inhaber des LICHTHOFS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...