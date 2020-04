Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Grünwald (pta008/22.04.2020/08:05) - Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (ISIN:DE000A2YN371) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die geplante Privatplatzierung zwischen dem 22. April 2020 und dem 27. April 2020 durchzuführen und bis zu 450.00 neue Aktien zum Preis von jeweils EUR 22,00 bei ausgewählten Investoren zu platzieren. Zudem geht die Gesellschaft davon aus, ab Mai 2020 auf eine flexible Kreditlinie für Akquisitionen zurückgreifen zu können.



Am 16. März 2020 hat eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft zur Finanzierung des weiteren Ausbaus des Wind- und Solarenergieportfolios und zur Vergrößerung des Streubesitzes die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Der Beschluss umfasst abhängig vom konkreten Finanzierungsbedarf die Ausgabe von bis zu 915.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 22,00 je Aktie. In Umsetzung dieses Beschlusses sollen zwischen Mittwoch, dem 22. April 2020, und voraussichtlich Montag, dem 27. April 2020 bis zu 450.000 neue Aktien im Wege einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren platziert werden. Ein öffentliches Angebot erfolgt nicht. Die neuen Aktien sollen anschließend in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Die Mehrheitsgesellschafterin Pelion Capital GmbH hat bereits eine Zeichnungszusage von bis zu EUR 6,1 Mio. erteilt. Weitere Zusagen einschließlich der Mitglieder des Vorstands sind vorhanden. Die MAINFIRST Bank AG ist mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt. M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA unterstützt bei der Durchführung der Maßnahme.



Aufbauend auf einer bestehenden Kreditbeziehung in den Niederlanden hat die Pacifico Renewables Yield AG die Triodos Bank N.V., die führende europäische Nachhaltigkeitsbank, mit der Strukturierung einer revolvierenden Kreditlinie ihrer deutschen Niederlassung Triodos Bank N.V. Deutschland beauftragt. Diese Kreditlinie soll der Pacifico Renewables Yield AG bei ihrem nachhaltigen Wachstumspfad hohe Flexibilität für Akquisitionen ermöglichen. Weitere Details werden bekanntgegeben, sobald das Mandat erfolgreich abgeschlossen wurde.



Über die Pacifico Renewables Yield AG



Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2YN371) notierter unabhängiger Energieerzeuger mit dem Ziel, ein schrittweise wachsendes Portfolio aus Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen aufzubauen. Durch über Europa verteilte operative Wind- und Photovoltaikkraftwerke bietet die Gesellschaft ein klares und diversifiziertes Profil mit stabilen und prognostizierbaren Erträgen.



Rechtlicher Hinweis



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Pacifico Renewables Yield AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften dar. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.



Im Vereinigten Königreich richtet sich eine eventuelle Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht im Vereinigten Königreich ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.



In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich eine Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikel 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.



Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für eine Investition in Aktien der Gesellschaft dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Aktien der Gesellschaft für die betroffene Person konsultieren.



Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Pacifico Renewables Yield AG enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Pacifico Renewables Yield AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



Aussender: Pacifico Renewables Yield AG Adresse: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald Land: Deutschland Ansprechpartner: Paul Langemeyer E-Mail: info@pacifico-renewables.com Website: www.pacifico-renewables.com



ISIN(s): DE000A2YN371 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



