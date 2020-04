Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) - sollte bald den KPMG-Bericht mit einer hoffentlich möglichst klaren Aussage vorlegen. Das Börsenumfeld gestern mit starkem Indexrückgang - MINUS 3,99% im DAX - und gleichzeitig PLUS 0,71% für Wirecard auf XETRA deuteten es schon an, dass "man" einen guten Bericht erwartet. Heute sind einige Shorts bestimmt nervös und "mit zittrigen Händen" am Orderdesk, um eventuell schnell reagieren zu können. Natürlich werden einige Stimmen wieder laut werden, die die von Wirecard veranlasste Prüfung als nicht ausreichend, als zu stark durch das Management beeinflusst oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...