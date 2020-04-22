BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2850 (2800) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 50 (49) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3 (3,20) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VIVENDI AUF 23,50 (24) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 1000 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 13,5 (10,7) CHF - 'BUY'CITIGROUP SENKT YARA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 380 (395) NOK CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 105 (115)EUR - 'OUTPERFORM'DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR PSA AUF 8 (9) EUR - 'VERKAUFEN'GOLDMAN HEBT AHOLD DELHAIZE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 25,50 (21,40) EURGOLDMAN SENKT CARREFOUR AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 14 (20) EUR GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 573 (683) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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