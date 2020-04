In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) sämtliche Anschuldigungen der Financial Times ad acta legen kann. In diesem Zusammenhang kommt dem Bericht zur Sonderprüfung der KPMG eine besondere Bedeutung zu. Denn davon wird abhängig sein, ob Wirecard in den nächsten Wochen und Monaten massiv steigen kann und Kursziele wie das Allzeithoch bei ca. 200 Euro pro Aktie anvisiert oder ob zukünftige Leerverkaufsattacken nur eine Frage der Zeit sind. Bericht als Kriterium ...

