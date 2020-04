Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer Plastics Europe Deutschland, ist am Freitag, 17. April 2020, plötzlich und unerwartet in seinem Heimatort Leun verstorben. Er wurde 58 Jahre alt. Mit dem Tod von Dr. Rüdiger Baunemann verliert die Kunststoffbranche eine Leitfigur mit großer Gestaltungskraft, einen Neuerer und Wegbereiter, der sich sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene dafür engagiert hat, dass der Kunststoffindustrie die angemessene Bedeutung zukommt, so Plastics Europe. "Unter der Führung von Dr. Baunemann wurde Plastics Europe Deutschland zu einer starken Interessenvertretung ...

