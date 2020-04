FRANKFURT (dpa-AFX) - Erst einmal mit vorbörslichen Kursverlusten haben die Papiere von Pfeiffer Vacuum am Mittwoch auf die Zahlen für das erste Quartal reagiert. Die Anteile des Vakuumpumpenherstellers rutschten auf der Handelsplattform Tradegate um 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss ab auf 146,40 Euro.



Das SDax -Unternehmen hatte einen Gewinneinbruch gemeldet. Allerdings legten die Bestellungen stärker als noch Anfang 2019 zu. Ein Händler bemängelte die sinkenden Margen. Mit der Aktie umzugehen sei nach wie vor nicht leicht, ergänzte er auch mit Blick auf den guten Auftragseingang. Zudem stehe Großaktionäre Busch bei tieferen Kursen regelmäßig bereit, um weitere Anteile zu kaufen.



Seit längeren schon machen am Markt immer wieder Spekulationen die Runde, ob und wann Busch das Unternehmen komplett schlucken könnte. Die Papiere von Pfeiffer Vacuum hatten bis zum Corona-Crash über Monate seitwärts tendiert in einer Spanne zwischen 150 und 160 Euro. Dieses Niveau haben sie inzwischen nach dem Ausverkauf im März bis auf fast 104 Euro wieder nahezu erreicht./ajx/mis

