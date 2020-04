Am Vortag hieß es: "Der Ölpreis für die Sorte WTI könnte wieder bis zur Unterstützung bei 20,00 US-Dollar fallen. Und möglicherweise diesen Bereich auch nach unten durchbrechen und Kurs auf ein neues Verlaufstief nehmen." Im WTI-Future gab es am Vortag einen Kurseinbruch bis in den negativen Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...