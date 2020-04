Die Turbulenzen am Ölmarkt nehmen einfach kein Ende und schlagen sogar auf die Aktienmärkte durch. Schnelle besser ist indes nicht in Sicht, der wirtschaftliche Stillstand rund um den Erdball könnte noch weitere Verluste bereithalten. Bereits im Vorfeld befand sich die Ölproduktion auf einem vergleichsweise hohem Niveau, obwohl die Ölnachfrage sukzessive zurückging. Für den ersten Schock an den Finanzmärkten sorgte anschließend der Ölpreiskrieg zwischen der OPEC+ und Russland. Zur gleichen Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...