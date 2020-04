Die Wiener Börse dürfte nach zwei Verlusttagen zur Wochenmitte mit Erholungsgewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,90 Prozent. Seitens Überseevorgaben gibt es kein einheitliches Bild. In Asien tendierten die Börsen bis zuletzt ohne klare Richtung und auch in den Vereinigten Staaten, wo am Vorabend ...

