FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Vortagesrutsch hat sich der Dax zur Wochenmitte erst einmal stabilisiert. Höhere Schwankungen und Nervosität prägen laut Marktbeobachtern aber weiter das Geschehen. Der deutsche Leitindex rückte kurz nach der Eröffnung um 0,92 Prozent auf 10 343,66 Punkte vor. Ein weiteres Konjunkturpaket der USA in Höhe von 480 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der wirtschaflichen Folgen der Coronakrise wurde am Markt als hilfreich für die Aktienkurse gesehen.



Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Ölmarkt. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit 1999. "In seiner Funktion als Frühindikator sendet der Ölpreis weiterhin Horrorsignale bezüglich des Zustands der Weltwirtschaft", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.



Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es im frühen Mittwochshandel um 0,78 Prozent auf 22 118,94 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,7 Prozent./ajx/fba



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145