Der Anteilsschein von WH GROUP LTD DL-,0001 notiert am Mittwoch ein wenig leichter. Das Papier notiert derzeit bei 0,88 Euro. Für Inhaber von WH GROUP LTD DL-,0001 ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen. Die Aktie weist aktuell einen Kursrückgang von 2,76 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...