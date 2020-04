PEKING (dpa-AFX) - Die Forderungsausfälle bei chinesischen Banken sind angesichts der Corona-Krise im ersten Quartal gestiegen. Der Anteil der notleidenden Kredite sei bis Ende März auf 2,04 Prozent gestiegen, teilte die chinesische Regulierungsbehörde für Banken und Versicherungen am Mittwoch in Peking mit. Das sind 0,06 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2020.



Dies ist bemerkenswert, da viele Banken ihren Gläubigern Zahlungserleichterungen gewährt haben. Banken haben laut dem Regulierer eingewilligt, dass kleinere Unternehmen Kredite im Volumen von 880 Milliarden Yuan (114 Mrd Euro) später zurückzahlen können. Zudem seien die Laufzeiten für weitere Schulden im Volumen von 576,8 Milliarden Yuan verlängert worden.



Die Regulierungsbehörde rechnet wegen der Corona-Krise zudem mit einem beispiellosen Rückgang der Gewinne der Banken. Die großen chinesischen Banken werden am Donnerstag der nächsten Woche ihre Geschäftszahlen veröffentlichen./jsl/mf/fba