Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Palma (pts013/22.04.2020/09:25) - Faktisch ist Dropshipping ein Reihengeschäft und nach der neuen Vorschrift des § 3 Abs. 6a UStG nicht zu verwechseln mit einem sogenannten Dreiecksgeschäfte gem. § 25b UStG. In der unternehmerischen Praxis wird diese Tatsache aber oft verkannt. Extrem gefährlich und nicht selten das Ende des Jungunternehmens. In der aktuellen Ausgabe des Dropshipping Magazine widmet sich ein Steuerberater-Experten-Interview genau diesem verschlungenen Sachverhalt. 84 Seiten Praxiswissen mit dem Schwerpunkt Steuern für Dropshipper die ihr Business aus Europa starten. Seit 14 Jahren lieben die Mentoren Fabian Siegler und Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann E-Commerce. Der Schwerpunkt des Herausgeber-Duos liegt dabei auf dem europäischen Streckenhandel. Drei Jahre nach der Auswanderung aus dem kalten Deutschland in den warmen Süden Palma de Mallorcas, haben sich die beiden im letzten Jahr dazu entschieden, dass weltweit erste EU-Dropshipping-Magazin zu veröffentlichen. Inzwischen gibt es bereits drei Ausgaben. Die dritte und aktuelle Ausgabe kann kostenfrei unter dem folgenden Link heruntergeladen werden: https://download.dropshipping-magazine.com/3/ (Ende) Aussender: EXPERTISEROCKS SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: download.dropshipping-magazine.com/3/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200422013

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2020 03:25 ET (07:25 GMT)